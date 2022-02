Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,56% pe an, de la 3,54% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), și a atin

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- ROBOR creste semnificativ vineri. Ambii indici (la trei si sase luni) au atins cele mai mari valori din martie 2020 si pana acum. ROBOR la trei luni a crescut la 3,11-, fata de 3,05-, si a atins cel mai ridicat nivel din 20 martie 2020 si pana acum. ROBOR la sase luni a crescut la 3,28-, fata de 3,23-,…

- Cetațenii romani care nu fac dovada ca locuiesc efectiv la adresa din buletin, prin verificarile facute de polițiști, raman fara acte de identitate, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. Totodata, se interzice inscrierea la aceeași adresa a mai mult de 10 persoane,…

- Rata anuala a inflatiei (creșterea generala a prețurilor și scaderea puterii de cumparare) va creste probabil gradual in urmatoarele luni, arata Banca Nationala a Romaniei, care estimeaza un varf al dinamicii inflatiei de 8,6% in iunie 2022, urmat de o descrestere pana la 5,9% in decembrie 2022 si apoi…

- Record pentru ROBOR in prima zi lucratoare din 2022. Indicele care calculeaza costul creditelor in lei la 3 luni a crescut luni la 3,02%, potrivit BNR, cu 50% mai mult decat in urma cu un an. Astfel, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu […]…

- Romanii simt din plin scumpirile din acest an. Prețurile la alimentele de baza au crescut considerabil in ultimele luni, iar iarna aceasta și facturile la caldura s-au dublat. ”Indicele preturilor de consum in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2021 este 100%. Rata inflatiei de la inceputul…

- Aeronava Boeing 737 a companiei Tarom care a plecat in Africa de Sud pentru a repatria cetatenii romani blocati in aceasta tara, a aterizat, marti, la Baza 90 de la Otopeni. Aflat la aeroport, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca toate testele persoanelor aflate…