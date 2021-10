Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 2,10% pe an, de la 2,07% pe an cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), arata Agerpres. La debutul anului 2019,…

- Rata de infectare anunțata de autoritați in București a urcat luni la 9,64 la mie, cea mai ridicata fiind in sectorul 1. Potrivit Direcției de Sanatate Publica a municipiului București, rata de infectare in Capitala a urcat la 9,64, de la 8,98, cat era cu o zi in urma. In urma cu o saptamana, in […]…

- Noua romani au fost arestați in Spania, fiind acuzați ca jefuiau mall-urile de haine și parfumuri de lux, fara sa declanșeze alarma. Romanii au fost prinși intr-un centrul comercial din Almeria, dupa ce furasera marfa de 1.500 de euro. Și asta dupa ce polițiștii au fost informati de catre agentii de…

- Institutul de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis Cod Roșu de canicula pentru unele regiuni ale țarii, și portocaliu pentru altele. Temperaturile vor depași 41 de grade la umbra. Ministerul Afacerilor Externe cere cetațenilor romani sa se informeze bine inainte de a pleca in Bulgaria pentru vacanța…

- Ziua și gafa cu ministrul muncii Raluca Turcan. Aceasta a anuntat ca, in acest an, sunt mai multi copii nascuti in strainatate din parinti romani decat s-au nascut in Romania, precizand ca acest lucru este dramatic, iar autoritatile sunt obligate sa ia masuri pentru a-i aduce pe cetatenii romani inapoi…

- Atenționare pentru romanii care se afla sau vor merge in Spania. Ministerul Afacerilor avertizeaza ca Agenția Meteorologica spaniola a emis coduri roșu, portocaliu și galben de canicula valabile incepand de joi pana pe 24 iulie. Pentru 23 iulie este anunțat cod roșu de canicula (cu temperaturi de 41ºC)…

- Proprietarii mașinilor mai vechi de 15 ani vor trebui sa plateasca o noua taxa de mediu in curand. Și asta dupa ce Comisia Europeana a cerut masuri urgente pentru reducerea varstei parcului auto. „Inclusiv Comisia Europeana ne forteaza sa luam masuri pentru reducerea varstei parcului auto. Este o decizie…

- Romanii nu vor mai tremura iarna in propriile locuințe. Oprirea apei calde și a caldurii in sezonul rece este, de acum, interzisa prin lege. Klaus Iohannis a promulgat legea, iar aceasta va fi publicata in Moinitorul Oficial. Legea prevede ca producatorii/furnizorii agentului termic sunt obligați sa…