- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intrunit in ședința de marți, 10 ianuarie 2023, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Romanii vor putea ajunge mai ușor in Grecia incepand din aceasta primavara. O companie aeriana va inaugura o ruta directa intre București și Salonic.Compania aeriana elena, Aegean Airlines, membra a Star Alliance, a pus la vanzare bilete de avion pe zboruri fara escala intre București și Salonic,…

