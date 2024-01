Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au parte de vești proaste, odata cu prima zi a Noului An! Fumatorii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru acest viciu. Incepand de luni, 1 ianuarie 2023, țigarile se vor scumpi. iata cat vor trebui sa scoata fumatorii din buzunar!

- De la 1 ianuarie 2024, romanii vor fi platiti mai putin pe perioada concediilor medicale. Este vorba de o schimbare impusa de Guvern, care prevede aplicarea unei contribuții de 10% pentru asigurarile sociale de sanatate (CASS) la aceste indemnizații.Aceasta decizie va afecta semnificativ veniturile…

- Romanii vor primi mai puțini bani, incepand de la 1 ianuarie 2024, pentru perioadele de concediu medical. Și asta deoarece Guvernul a decis sa impuna 10%, insemnand contribuția de asigurari sociale de sanatate (CASS), la indemnizațiile de concedii medicale. Asta inseamna ca angajații romani vor primi…

- O noua schimbare in regulamentul de circulație ar putea aduce amenzi serioase pentru cei care nu opresc motorul atunci cand staționeaza. O modificare propusa in Codul Rutier vizeaza interzicerea acestei practici și are ca scop impulsionarea responsabilitații civica și protejarea mediului.

- Vești proaste pentru romanii care lucreaza in mediul privat. Specialiștii in resurse umane spun ca firmele vor crește salariile, in medie, cu doar 5-7%, sub rata inflației. Sunt insa și companii care nu-și permit sa mai dea ceva in plus la leafa. Anul viitor, cele mai mari creșteri salariale vor fi…

- Seara trecuta, mii de bucureșteni au ramas fara apa calda și caldura. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Termoenergetica, situația va ramane aceeași pana joi, in zone din Sectoarele 2 și 3 ale Capitalei, din cauza unei avarii la Magistrala III Sud.

- Romanii au parte de o noua lovitura! Casele de schimb valutar ale bancilor dispar, iar aceasta veste vine la pachet cu ingrijorarea oamenilor care se așteapta deja sa dea mai multi bani la fiecare tranzacție. Iata ce prevede noua schimbare!

- Vești proaste pentru romani! Salariații care se confrunta cu probleme medicale din cauza virusului Covid-19 nu vor mai avea parte de concedii medicale, ci se va trece pe boala obisnuita. Mai mult, liberul va fi platit doar 75%. Iata noua lege venita din partea Casei de Asigurari de Sanatate!