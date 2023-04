Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat cum va fi vremea de 1 mai. Veștile mult așteptate de romani, mai ales de cei care urmeaza sa plece intr-un scurt concediu in aceasta mini-vacanța, nu sunt tocmai bune. Prognoza meteo ANM Dupa furtunile și temperaturile scazute din…

- Vin vesti proaste pentru romani. Ei ar putea fi nevoiti sa scoata mai multi bani din buzunar pentru anumite cheltuieli, in caz contrar riscand amenzi. Asigurarea obligatorie pentru locuințe (polita PAD) s-ar putea scumpi cu 30 de lei, dupa cum a cerut in Parlament societatea care gestioneaza asigurarile…

- Meteorologii au anunțat cum o sa fie vremea de Paști și 1 Mai. Conform prognozei de specialitate, publicata vineri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru urmatoarele cinci saptamani, cantitațile de precipitații vor fi excedentare in jumatatea estica a țarii, iar in rest vor fi in general…

- Sindicatele grecesti din serviciul public, transportul public si sectoarele marinei au facut apel la o greva de 24 de ore pentru miercuri, in sprijinul cerintelor pentru oprirea politicilor de privatizare ale guvernului, in urma accidentului devastator de tren de saptamana trecuta, informeaza DPA. De…

- Sindicatele din Grecia cer o greva de 24 de ore, dupa catastrofa feroviara in urma careia, pana acum, doar un singur om, un șef de gara, a fost considerat vinovat. Greva din Grecia urma sa aiba loc de-a lungul zilei de miercuri, 8 martie 2023. Ciocnirea a doua trenuri, acum o saptamana, a dus la moartea…

- Vești proaste pentru romanii cu venituri mari! Persoanele care au salarii mari ar putea fi impozitate suplimentar. Cați lei vor plati catre stat angajații care caștiga mulți bani la locul de munca.

- Bilanțul tragicului accidentului feroviar de marți din Grecia a crescut la 57 de morți, a declarat un medic legist pentru BBC . Eleni Zaggelidou, unul dintre cei zece medici legiști care lucreaza in cadrul anchetei, a precizat joi, 2 martie, ca a fost prelevat ADN de la 57 de cadavre intacte. Intre…

- Salvatorii din Grecia continua cautarile printre ruinele vagoanelor de tren carbonizate alte victime ale celui mai grav accident feroviar din Grecia, un dezastru in care au murit cel putin 46 de persoane, potrivit celui mai recent bilant, relateaza kathimerini.gr. Trenurile din Grecia, unde au fost…