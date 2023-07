Stiri pe aceeasi tema

- O noua tranșa in valoare de 250 de lei a fost virata astazi de catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene in cele 2.360.006 de carduri sociale. Aceasta este a VII-a tranșa a ajutorului pentru alimente și mese calde acordat persoanelor vulnerabile, prin intermediul programului ”Sprijin pentru…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat in consultare proiectul de Ghid al solicitantului „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale in mediul urban”, din cadrul PEO 2021-2027. In cadrul acestui proiect, tinerii de peste 30 de ani pot obtine pana la suma maxima de 100.000…

- Voucherele de alimente in valoare de 250 de lei se taie pentru anumite categorii de romani, chiar daca acestia sunt eligibili pentru a le primi. Programul “Sprijin pentru Romania” continua, astfel ca in iunie vor intra banii pe cardurile sociale pentru achiziționarea alimentelor de baza. Romanii pentru…

- Este oficial! Cine sunt romanii care nu vor mai primi vouchere de alimente de 250 de lei, in cadrul programului guvernamental „Sprijin pentru Romania”, emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene in vara anului 2022. Afla in randurile de mai jos ce limite prevede ordonanța de urgența chiar…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a efectuat luni, 29 mai, platile aferente trusourilor pentru nou-nascuti pentru un numar total de aproximativ 10.000 de beneficiari cupluri mama - copil din toata tara, sumele urmand a fi virate pe cardurile beneficiarilor in cursul zilelor…

- SPRIJIN… Romanii din categoriile vulnerabile vor primi o a treia tranșa de ajutor pe cardurile sociale “Sprijin pentru Romania”, pentru alimente și mese calde. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a treia tranșa de 250 de lei va fi incarcata pana pe 10 iunie. Ultima tranșa de…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Romanii din categoriile vulnerabile vor primi o a treia tranșa de ajutor pe cardurile sociale „Sprijin pentru Romania”, pentru alimente și mese calde. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a treia de 250 de lei vor fi incarcata pana pe 10 iunie. Ultima…

- Cardurile sociale e au fost incarcate cu a doua tranșa de 250 de lei in aprilie, urmand ca luna viitoare MIPE sa vireze a treia transa. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a virat in aprilie suma de 623.874.750 lei pentru alimentarea a 2.406.112 carduri cu a doua tranșa de 250 de…