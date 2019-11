Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020 si 3,3% in 2021, se arata in previziunile...

- Vești proaste pentru romani! O parte dintre proprietarii de autoturisme vor plati un impozit mai mare deoarece taxele au fost majorate pentru unele categorii de motoare, inmatriculate in București.

- Inceperea lunii noiembrie ii asteapta pe romani cu o veste proasta. O noua taxa va fi introdusa, iar acestia vor fi obligati sa scoata bani din buzunare. Decizia vine in urma unui proiect de lege, votat in ședința Consiliului General al Municipiului București.

- Analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele luni, o rata medie a inflatiei de 3,82% in octombrie 2020 si o majorare a primei de risc a Romaniei. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 75% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni…

- Autoritatile se gandesc sa impuna o noua taxa. Trecuta deocamdata doar de Comisia Economica din Senat, noua taxa ii va afecta pe cei mai multi dintre romani. Totul a plecat de la exemplul Clujului. Un proiect de lege, care a primit deja un vot pozitiv in Comisia Economica de Industrii si Servicii din…

- ZILE LIBERE 2019. Calendar sarbatori legale. Iata ce zile libere legale mai sunt anul acesta: 30 noiembrie - Sfantul Andrei 1 decembrie - Ziua Marii Uniri 25 decembrie - Craciun 26 decembrie - Craciun ZILE LIBERE 2019. Calendar sarbatori legale. Vestea proasta…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat ca nu este optimist in privinta sanselor de a se evita scenariul unui Brexit fara acord, deoarece Bruxelles-ul nu poate raspunde solicitarilor Londrei privind eliminarea plasei de siguranta (clauza de backstop) din acordul de retragere…