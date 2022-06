Pana in prezent au fost evaluate deja peste 2,5 milioane de dosare, insa recalcularea finala va incepe la finalizarea contractului de asistența cu Banca Mondiala. In ceea ce privește majorarea pensiilor, ministrul nu a exclus o creștere. „Noi vom executa ce se decide din punct de vedere politic in coaliție. Daca erau probleme nu luam […] The post Vesti proaste pentru romani. Pensiile raman la fel de MICI. Statul este depasit de situatie! first appeared on Ziarul National .