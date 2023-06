Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru șoferi! Astazi, 25 mai 2023, prețul benzinei și al motorinei a crescut cu 2 bani/l dupa ce, in urma cu doar cateva zile, pe data de 19 mai, crescuse cu 3 bani/l, respectiv 5 bani/l. Iata care sunt prețurile la pompa.

- Vești bune pentru mamele din Romania! Guvernul a anunțat data exacta la care acestea vor primi 2.000 lei, din partea statului. Insa, o singura categorie este vizata și poate sa primeasca aceasta suma. Iata anunțul oficial a lui Marcel Boloș.

- Guvernul a venit cu vești noi pentru romani! Apar schimbari in contractele de munca, astfel ca obligațiile și reponsabilitațile de la job vor fi diferite. Iata cum vor fi afectați, dar și ce se va schimba, mai exact, in activitatea pe care o desfașoara.

- Vești importante pentru mii de romani! S-a decis ca aceștia sa primeasca voucherele pentru o perioada de inca patru ani. Dar, cei care intra in posesia acestora vor fi nevoiți sa plateasca impozit. Citește AICI cine va primi vouchere și in urmatorii ani- Impozitul pe care il veți plati Fii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a anuntat ca sunt in pregatire noi vouchere de care ar putea beneficia 220.000 de romani si anume familiile care au peste cinci copii, persoanele care nu pot munci sau cele varstnice care traiesc fara niciun sprijin. Voucherul ar putea fi…

- Luna aprilie vine cu vești proaste pentru romani! Incepand de azi, 1 aprilie 2023, vor crește, din nou, prețurile la gaze și energie electrica. Noile tarife au fost aprobate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei. Cu cat vom plati in plus la facturi.

- Intr-o perioada in care tot mai multa lume se descurca destul de greu cu traiul de pe o zi pe alta, statul vine cu vești bune pentru o anumita categorie de romani. Cine sunt persoanele care, pe langa voucherele sociale, ar putea primi noi bonuri pentru alimente. Anunțul facut de deputatul PSD, Gabriel…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu vești proaste pentru romani! a fost emisa o alerta de calatorie pentru țara cel mai des aleasa de oameni pentru vacanțele de vara. Autoritațile de acolo au anunțat ca vor fi greve, acesta fiind și motivul avertismentului.