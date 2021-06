Vești proaste pentru români! Medic: Vor fi introduse noi restricții Medicul Virgil Musta din Timișoara a declarat ca din cauza noii tulpini indiene ar putea fi introduse noi restricții la noi in țara daca va exista transmitere comunitara. “Situația este ușor alarmanta pentru ca peste 70 de țari se confrunta cu aceasta tulpina Delta care are o contagiozitate cu 60% mai mare decat contagiozitatea tulpinii engleze, care la randul ei avea peste 50% contagiozitate peste tulpina din Wuhan. Aceasta tulpina se va transmite mult mai repede decat celelalte. Pe de alta parte se știe ca formele clinice sunt mai severe cu aceasta noua tulpina, iar vaccinarea confera mai puțina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

