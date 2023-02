Stiri pe aceeasi tema

- Seismele din Turcia și Siria inregistrate in urma cu o saptamana au readus in atenția opiniei publice din Romania situația fondului locativ, in special a cladirilor construite inainte de 1977, anul ultimului seism similar ca magnitudine cu cele care au devastat recent cele doua state. Pe baza unei…

- Cutremurele din Turcia si Siria produc unde de soc si pe piata imobiliara din Romania, considera Asociatia Brokerilor Imobiliari. Potrivit acesteia, "apartamentele construite inainte de 1977 vor avea preturi in cadere libera". Seismele din Turcia si Siria au readus in atentia opiniei publice din Romania…

- Comisarul european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, a anuntat luni intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Bruxellesul a activat Mecanismul de Protectie Civila al UE si ca echipe de salvatori din Romania si Regatul Tarilor de Jos se deplaseaza deja catre zona afectata.

- Premierul Nicolae Ciuca isi exprima, intr-o postare pe Twitter, solidaritatea cu toti cei afectati de cutremurul produs luni dimineata in Turcia si exprima disponibilitatea Romaniei de a acorda ajutor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Criza imobiliara se adancește la nivel internațional. Țara din Europa unde s-a prabușit piața imobiliara. Prețurile la garsoniere și apartamente au scazut semnificativ. Analizele specialiștilor in domeniu nu sunt deloc optimiste in ceea ce privește Romania. Ce dezvaluie cele mai recente date ale analiștilor.…

- In luna noiembrie, prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 0,2% fața de luna anterioara, anunța imobiliare.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Piața tratamentelor din Romania se confrunta cu o adevarata criza. Specialiștii din domeniu spun ca acesta este doar inceputul. Dupa mesajele de avertizare privind lipsa a sute de pastile, s-a adus in atenția publicului medicamentul care va disparea din farmacii in urmatoarea perioada. Pana in luna…

- Grupul internațional de moda Haute Couture Elie Saab și dezvoltatorul imobiliar Metropolitan Group s-au asociat pentru a lansa primul lor proiect rezidențial, Elie Saab Towers. Proiectul amplasat in zona Baneasa se va livra in prima parte din 2024, iar prețul apartamentelor vor incepe de la 600.000