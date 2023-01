Stiri pe aceeasi tema

- Ratele la creditele bancare cresc considerabil de la inceputul anului 2023. Mulți romani vor plati in plus cu cateva sute de lei 2023 nu va fi un an ușor pentru romanii care au credite la banci. Inca de la inceputul noului an, din 2 ianuarie aceștia vor primi o lovitura grea. Dobanda la credite, calculata…

- Vești proaste pentru romanii cu credite ipotecare cu dobanda IRCC. Ratele vor crește de la 1 ianuarie. Ce recomanda specialiștii Noul an va aduce vesti proaste pentru romanii care au contractat credite cu dobanzi variabile, si anume indicele de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC) va creste…

- Vești proaste pentru romani! In urmatorii ani, toți vor trebui sa aiba contoare inteligente, iar o parte din suma care va trebui platita pentru instalarea unui astfel de aparat, va fi suportata de fiecare proprietar. Pana in prezent, cei care si-au montat, nu au platit nicio taxa insa, pe viitor, exista…

- Sunt vești foarte proaste pentru romani dupa ce se intrevad noi scumpiri la alimente incepand cu 2023. De asemenea, tot de anul viitor se vor majora tarifele și la unele servicii. Pe de alta parte, coaliția așteapta sa vada unele ieftiniri dupa adoptarea ordonanței pe energie. Vești proaste pentru romani.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala.

- Mare atenție, romani! Proprietarii de locuințe care fac anumite greșeli aparent nevinovate se poate alege cu o amenda USTURATOARE de mii de lei. Situația este extrem de dificila pentru milioane de romani! Aceștia pot scapa de sancțiuni doar daca respecta legislația in vigoare. Citește mai multe AICI…

- Persoanele in varsta care dorm cinci ore pe noapte se pot confrunta cu un risc mult mai mare de a dezvolta doua sau mai multe afectiuni cronice, cum ar fi boli de inima, cancer sau diabet, comparativ cu cele care dorm mai mult, conform unui studiu publicat marti, relateaza UPI și Agerpres.

- COD RUTIER 2023. Veste cumplita pentru soferi, amenzile se dubleaza de la 1 ianuarie 2023 Vesti proaste pentru soferi! Punctul de amenda se dubleaza, anunta Romania TV. De la 145 de lei, acesta creste de la 300 de lei daca Guvernul nu decide si in acest an o plafonare. Majorarea salariului minim este…