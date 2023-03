Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit autoritaților ucrainene, cel mai mare numar de victime s-a inregistrat in regiunea Donetk, unde 445 de copii au fost ucisi sau raniti.Probabil numarul real al victimelor este insa mai mare, deoarece actualul bilant nu include si situatia din teritoriile ocupate de Rusia sau in care continua…

- Lupte incrancenate continua sa se desfașoare in apropierea localitații Bahmut, in regiunea Donețk. Miliția Wagner este amplu angajata pe acest front și revendica ocuparea localitații Krasna Hora, la cațiva kilometri de Bahmut, pe care trupele ucrainene il apara eroic. Putin ”nu se pregatește pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 355. Se dau lupte grele pe frontul din Donetk, iar orasul Bahmut este asediat. Cu toate acestea, datele de pe front arata ca Rusia a suferit pierderi uriase in ultimele zile.

- Grupul de mercenari ruși Wagner a incetat sa recruteze prizonieri pentru a lupta in Ucraina, a declarat joi șeful gruparii paramilitare, Evgheni Prigojin, transmite Reuters . „Recrutarea de prizonieri de catre compania militara privata Wagner a incetat complet”, a declarat Prigojin intr-un raspuns pentru…

- „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil. Pentru a face acest lucru, ei au inceput sa furnizeze arme ofensive grele, indemnand in mod deschis Ucraina sa puna stapanire pe teritoriile noastre. De fapt, astfel de pasi antreneaza tarile NATO in conflict si ar putea duce…

- UPDATE 7:28 - Banca austriaca Raiffeisen este acuzata ca acorda facilitați soldaților ruși care comit crime in Ucraina. Mai exact, soldații lui Putin cu credite obțin amanari la plata ratelor daca iau parte la așa-numita operațiune militara speciala. UPDATE 6:05 - Cea mai moderna fregata rusa, „Amiral…

- Recentele atacuri ale trupelor ruse in Soledar, regiunea Donețk, nu pun orașul Bahmut in pericol de incercuire, in ciuda declarațiilor facute de propagandiștii Kremlinului, care au susținut zilele trecute cucerirea Soledarului, se arata in cea mai recenta analiza a razboiului din Ucraina realizata de…

- Forțele ruse incearca cu disperare sa cucereasca orașul Bahmut, in regiunea Donețk, de cel puțin șapte luni. Insa, in ultimele saptamani, batalia din oraș și din jurul orașului a devenit una dintre cele mai inverșunate din razboiul de noua luni din Ucraina, scrie The Moscow Times.