Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Vașniuc a dezvaluit ca vacanța ei de vis in Dubai, cu ocazia zilei sale de naștere, nu s-a incheiat deloc așa cum și-ar fi dorit. Vedeta a intampinat probleme care i-au dat multe batai de cap la intoarcerea inn țara. Prezentatoarea TV a facut dezvaluiri la Antena Stars!

- Un numar semnificativ de șoferi prinși pe picior greșit, chiar de Craciun, s-au ales cu sancțiuni. Unii dintre ei, temporar, chiar fara carnet. Din randul celor care au lucrat, duminica, in prima zi a Craciunului fac parte și polițiștii. Care au ieșit pe teren și facut controale in trafic. Au reținut…

- Curtea de Apel București da unda verde inceperii judecații in dosarul de mare corupție al vedetei autohtone Oana Zavoranu, acuzata de procurorii anticorupție de fapte de șantaj la adresa unui medic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Oana Zavoranu trece prin momente grele! Firma vedetei a intrat, oficial, in insolvența. Deși mereu și-a afișat viața de lux in fața fanilor, in ultima vreme s-a spus ca bruneta are mari probleme financiare din cauza unor datorii uriașe pe care le-ar avea de platit.

- Fostul administrator al clinicii Oanei Zavoranu a vorbit despre datoriile pe care vedeta le are, dar și de falimentul clinicii. Horia Vladescu este in proces cu Oana Zavoranu și susține ca vedeta nu și-a platit datoriile, iar ele ar ajunge in total la 1 milion de euro. Iata declarațiile facute de Horia…

- In ultima perioada, Oana Zavoranu a atras atenția tuturor cu mesajele postate pe contul de socializare, in care a facut destainuiri neașteptate din familia ei. Mai mult, aceasta a recunoscut recent ca trece printr-o perioada foarte grea.Oana are o situație materiala buna, insa ca a avut parte și de…

- Sa fie Oana Zavoranu insarcinata? Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca astazi este o zi mare și fericita pentru ea. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și susțin ca Oana Zavoranu ar fi insarcinata, dupa ce a postat mesajul controversat pe rețelele de socializare.

- Ca urmare a faptului ca tot mai mulți proprietari de locuințe nu iși declara veniturile din chirii, autoritațile au decis modificarea legislației in acest sens. Incepand de anul viitor, inscrierea contractului de inchiriere la Administrația Fiscala devine obligatorie, așa cum a fost și inainte de 2018,…