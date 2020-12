Stiri pe aceeasi tema

- ”Va reamintesc ca am avut o sedinta de CNT (Consiliu National Tripartit n.r), va reamintesc ca Ministerul Muncii a facut de vreo doua luni jumate un grup tehnic de lucru la Ministerul Muncii pentru mecanismul salariului minim. La CNT-ul acela, noi ne-am comunicat punctul de vedere, toata partea sindicala.…

- Intentia viitorului Guvern este ca premierul sa isi asume decizia politica in ceea ce priveste salariul minim pe economie si acesta sa fie inghetat la nivelul din 2020, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin. Intrebat ce se va intampla…

- Liderul Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca intentia viitorului Guvern ar fi de a ingheta salariul minim pe economie de anul viitor la valoarea din acest an, anunța news.ro. Dumitru Costin a afirmat intr-o conferinta sustinuta online…

- Scenarii pentru majorarea salariului minim. Patronatele solicita inghețarea pentru șase luni. Orban: ”Salariul minim va crește in functie de evolutia economiei” Patronatele care sunt implicate in consultarile cu Guvernul si cu sindicatele pe tema majorarii salariului minim pentru anul 2021…

- Orban: ”Salariul minim va fi majorat in functie de evolutia economiei. Nu vrem sa fie afectate locurile de munca, in aceasta perioada in care companiile au dificultați” Premierul Ludovic Orban a transmis, in cadrul consultarilor pe care le-a avut luni cu reprezentantii Consiliului National…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca in stabilirea salariului minim se va lua in calcul ”acelasi principiu ca anul trecut”. ”Vrem sa fie legat de productia Romaniei”, a afirmat Citu, care va participa marti la sedinta Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, anunța news.ro.…

