Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german al Angelei Merkel si cele 16 landuri au convenit luni sa prelungeasca masurile de izolare pina la 31 ianuarie, cu scopul de a opri raspindirea epidemiei covic-19, dezvaluie in editia de luni tablodul Bild, relateaza Reuters. Izolarea actuala este in vigoare de la 16 decembrie si consta…

- Guvernul german al Angelei Merkel si cele 16 landuri au convenit luni sa prelungeasca masurile de izolare pana la 31 ianuarie, cu scopul de a opri raspandirea epidemiei covic-19, dezvaluie in editia de luni tablodul Bild, relateaza Reuters. Izolarea actuala este in vigoare de la 16 decembrie…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, anunța ca este posibil ca dupa sarbatorile de iarna și Anul Nou sa creasca numarul persoanelor infectate cu Covid-19. „Este posibil sa avem creșteri dupa Anul Nou, dupa 10-15 ianuarie”, a declarat Raed Arafat, la Antena 3. Oficialul…

- O persoana din Elveția care s-a vaccinat impotriva coronavirusului a murit, conform oficialilor cantonului Lucerna. Aceștia, care au anunțat ca persoana respective a primit vaccinul Pfizer/BioNTech, nu au precizat daca decesul a avut legatura cu vaccinul. Un purtator de cuvant a spus ca acest caz este…

- La inceputul anului viitor Italia va incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Campania presupune vaccinarea la scara larga a populației. In prima faza vor fi vaccinate cadrele medicale și persoanele aflate in grupele de risc. Dupa ce vaccinul va fi autorizat, Guvernul italian are in vedere sa…

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au…

- Numarul de noi cazuri de coronavirus in Germania va ajunge probabil la 20.000 de infecții pe zi la sfarșitul acestei saptamani, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. „Ne confruntam cu o creștere exponențiala”, a declarat Altmaier la o videoconferința. El a mai spus ca in Germania, numarul…

- Guvernul slovac a aprobat planurile de implicare a pana la 8.000 de membri ai fortelor armate pentru a sprijini operatiunea de testare in masa a populatiei la infectia cu noul coronavirus, transmite Reuters. Slovacia, tara cu 5,5 milioane de locuitori, vrea sa testeze toate persoanele cu varsta de peste…