Vești proaste pentru mii de români care vor sa fie „veseli” . Ce decizie radicală a luat Olanda Pentru multa vreme Amsterdam a fost paradisul multor turiști in cautare de senzații tari. Cafenelele de canabis erau accesibile tuturor, fara opreliști, iar turiști din toate colțurile lumii veneau la Amsterdam pentru asta. Insa, strainii s-ar putea confrunta cu interzicerea de a intra in cafenelele cu canabis din Amsterdam. Propunerile ar permite doar rezidenților olandezi […] The post Vești proaste pentru mii de romani care vor sa fie „veseli” . Ce decizie radicala a luat Olanda appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a anunțat modificarea condițiilor de intrare in teritoriul sau pentru cetațenii romani. Incepand cu 11 ianuarie 2021, toate persoanele care merg in acest teritoriu trebuie sa aiba test COVID-19 negativ și sa stea in carantina. Testele pot fi facute și la destinație. Germania, masuri mai drastice…

- Potrivit Bloomberg, in luna decembrie, prețurile alimentelor la nivel global au ajuns la maximul ultimilor șase ani și ar putea sa creasca in continuare anul acesta, fapt care pune presiune pe bugetele gospodariilor, contribuind și la fenomenul foametei globale. Ce se intampla cu prețul alimentelor…

- Guvernul german condus de Angela Merkel și cele 16 landuri au decis luni sa prelungeasca masurile de izolare pana la 31 ianuarie, scopul fiind limitarea raspandirii infecțiilor cu Covid-19. Conform Bild, citat de Reuters, izolarea actuala este in vigoare de la 16 decembrie. Astfel, școlile sunt inchise,…

- Posta Romana va incepe luni, 4 ianuarie, plata pensiilor pe aceasta luna. In urma cu cateva zile, reprezentantii institutiilor implicate au pus la punct un plan de actiuni care sa permita achitarea la timp a acestor drepturi aferente lunii ianuarie, anunța Antena3. Avand in vedere programul…

- Vești proaste pentru milioane de romani: anul 2021 vine cu scumpiri in lanț. Dupa scumpirile țigarilor, a carburantului și a electricitații, acum se scumpesc și alimentele. Este cea mai proasta veste dupa un an greu, pus in genunchi de pandemia de covid. Se scumpesc alimentele in 2021 Din pacate, fermierii…

- De la 1 ianuarie, preturile la energia electrica vor fi liberalizate pentru consumatorii casnici. Sase milioane de romani, care acum platesc preturi reglementate de stat, vor trebui, cel putin teoretic, sa-si...

- Incepand de miercuri, in Sinaia și Azuga cafenelele, restaurantele și salile de jocuri de noroc se inchid, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a depașit 3 la mia de locuitori. Astfel, au fost dispuse și o serie de masuri de restricție, pentru urmatoarele doua saptamani, printre care inchiderea…

- Marți, 13 octombrie, autoritațile din Olanda au anunțat ca, va fi legalizata eutanasia pentru copiii bolnavi in faza terminala, cu varste cuprinse intre 1 și 12 ani. Eutanasia este deja legala in țarile de jos pentru copiii de peste 12 ani care iși pot da consimțamantul. Țara care a legalizat eutanasia…