Vesti proaste pentru iubitorii sporturilor de iarna: sezonul se schi se scurteaza

Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care se vor afla in weekend in Muntii Sureanu vor putea practica sporturi de iarna si pe alte doua partii, pe langa cea care este deja deschisa, au transmis joi reprezentantii Domeniului Schiabil.

- Turistii care se vor afla in weekend in Munții Șureanu vor putea practica sporturi de iarna și pe partiile A1 și C4, pe langa partia A3 care este deja deschisa, au transmis joi reprezentanții Domeniului Schiabil. Cele doua partii, A1 (in lungime de 1.650 de metri) și C4 (in lungime de 830 de metri),…

- Turiștii curioși sa descopere o destinație montana deosebit de frumoasa și nu foarte aglomerata pot alege stațiunea Raușor din județul Hunedoara, aflata la aproximativ 150 de kilometri de Timișoara. Stațiunea Raușor se afla pe versanții nordici ai Masivului Retezat, in Parcul Național Retezat, primul…

- Jandarmii montani de la posturile Muntele Baișorii, Calațele-Fântânele și Gilau vor veghea permanent si vor interveni cu promptitudine pentru sprijinirea turistilor aflati în zona de responsabilitate a județului Cluj. Pentru evitarea producerii de evenimente nedorite,…

- Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarna: Domeniul Schiabil Șureanu se va deschide joi, pe 26 decembrie, in „regim de avarie”. Potrivit reprezentanților domeniului, turiștii vor putea folosi doar telescaunul și partia A3. Chiar daca nu a nins intens, stratul de zapada este suficient cat sa se…

- Ziarul Unirea FOTO. Liber pe partie la Domeniul Schiabil Șureanu: Se deschide sezonul de schi, in regim de avarie, in 21 decembrie Bucurie pentru pasionații sporturilor de iarna, autoritațile au anunțat deschiderea noului sezon de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Incepand de sambata, 21 decembrie,…

- Iubitorii sporturilor de iarna au parte de mai multa distracție in noul sezon de schi din stațiunea montana Straja, din județul Hunedoara. In total, au parte de 30 de kilometri de partie. Vești bune pentru iubitorii de munte și ai sporturilor de iarna. Din acest sezon, se pot distra pe nu mai puțin…

- Complexul de ski și snowboard Arena Platoș Paltiniș deschide oficial un nou sezon de ski și snowboard cu nocturna de vineri, in 6 decembrie. In ultima saptamana, tunurile de zapada au funcționat la capacitate maxima și cel puțin una dintre partii va fi pregatita pentru deschiderea ce are loc in aceasta…