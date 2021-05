Vești proaste pentru firme! Coaliția a amânat debirocratizarea Coaliția de guvernare a amanat eliminarea declarației de beneficiar real pana la 1 octombrie, astfel incat debirocratizarea mai așteapta cateva luni. Ministrul Economie, Claudiu Nasui, a anunțat ca pana atunci va incerca sa convinga Coaliția sa se revina la sistemul din Austria. ”Adica sistemul care s-a aplicat și anul trecut in Romania, prin legea 108/2020, care nu chinuie sute de mii de firme cu o birocrație inutila. Declarația de beneficiar real este o declarație de aproximativ 10 foi prin care statul ne cere informații pe care le are deja. Și ni-le cere nu numai o data, ci in fiecare an, chiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

