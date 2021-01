Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Program de recuperare a materiei predate in timpul scolii online, pregatit de Ministerul Educației: Profesorii, platiți cu 100 lei pe ora Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca la nivelul Ministerului de resort se pregatește o OUG pentru organizarea unui program de recuperare…

