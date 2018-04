Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea si Alina Bica pot fi extradate si in lipsa unui tratat bilateral cu Romania, in baza unei conventii internationale la care Costa Rica este parte. In temeiul aceleiasi conventii, Costa Rica s-a angajat sa nu acorde azil politic celor acuzati de coruptie. Nici Radu Mazare, fugit in Madagascar,…

- Elena Udrea si Alina Bica, cele doua „fugitive” in America Centrala, pot fi extradate si in lipsa unui tratat bilateral cu Romania, in baza unei conventii internationale la care Costa Rica este parte. In temeiul aceleiasi conventii, Costa Rica s-a angajat sa nu acorde azil politic celor acuzati de coruptie.…

- Elena Udrea și Alina Bica, doua dintre cele mai puternice femei in regimul Traian Basescu, au fugit din Romania! Au ajuns in Costa Rica, unde fostul ministru a cerut, deja, regim de refugiat politic. Ambele au condamnari, in prima instanța, cu executare, iar in cazul lui Udrea o eventuala condamnare…

- La inceputul anului 2018, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, i s-a alaturat prieteni sale, Alina Bica, fost sef al DIICOT, in Costa Rica. Spune ca este insarcinata si ca medicul i-a recomandat odihna si sa evite stresul si calatoriile lungi. Nu a zis clar cand sau daca va reveni in Romania.…

- Elena Udrea a intrat in direct la Romania TV. Ea a precizat ca in celebra poza aparuta cu Alina Bica se aflau la o pizzerie, intr-o zona des frecventata de romani. Ea a mai precizat ca nu s-a simțit filata, ca persoana care a facut poza se afla inainte de venirea ei in restaurant. „Stam in…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…