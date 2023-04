Vești proaste pentru economia R. Moldova. Inflația în martie 2023 e cu 22% mai mare ca în martie 2022 Biroul Național de Statistica a publicat informații despre evoluția inflației in R. Moldova, unde se straduie sa ascunda cifrele care prezinta starea catastrofala in care se afla economia R. Moldova. Cel mai important paragraf din comunicatul BNS este urmatorul: „Prețurile medii de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna martie 2022 (in ultimele 12 luni) au crescut cu 22,0%, inclusiv la produse alimentare cu 22,2%, marfuri nealimentare cu 11,9% și servicii prestate populatiei cu 37,7%”. Va amintim ca recent, ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu a declarat ca se așteapta la o creștere… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

