- Culița Sterp ramane sub control judiciar in cazul accidentului provocat in Cluj! Avocații cantarețului spun ca probele biologice de dupa accident au fost prelevate fara respectarea procedurilor penale, dar judecatorii ii contrazic.Mai exact, probele de sange și urina prin care s-a stabilit prezența…

- Mecanicul trenului de calatori care a lovit o garnitura de marfa in gara din Roșiorii de Vede, luni dimineața, a fost reținut de polițiști. Instanța a decis insa eliberarea lui și cercetarea sub control judiciar. Mecanicul „a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Roșiori de Vede, cu propunere…

- In cursul zilei de azi, oamenii legii au decis ca Niculae Badalau sa fie plasat sub control judiciar. Așadar, tatal lui Gabi Badalau va fi eliberat din spatele gratiilor, acolo unde se afla inca de la sfarșitul anului trecut.

- Gigi Becali, patronul FCSB, crede ca Victor Pițurca, fostul sau prieten și colaborator, e nevinovat in dosarul maștilor neconforme trimise catre MAPN. CAZUL PE SCURT:Fostul selecționer Victor Pițurca, plasat sub control judiciar, e acuzat de cumparare de influența in dosarul maștilor neconforme achiziționate…

- Marți, 31 ianuarie 2023, procurorii DNA au anunțat oficial ca l-au reținut pe Alex Pițurca in cazul maștilor neconforme trimise catre MAPN și ca vor cere arestarea preventiva a acestuia. Rocada intre Victor și Alex Pițurca. Dupa ce, luni, primul a fost reținut pentru 24 de ore de catre DNA pentru cumparare…

- Culita Sterp poate parasi Romania, insa decizia in acest sens nu este definitiva. Cantarețul de manele a scapat de control judiciar, dupa ce a fost implicat in accidentul din Cluj-Napoca, unde a condus sub influența bauturilor alcoolice, sub influenta substantelor psihoactive și a fugit de la fața locului.…

- Judecatorii au decis ca manelistul poate parasi țara, insa decizia nu este una definitiva.Culița Sterp a fost pus sub control judiciar și a primit interdicție de a parasi țara, dupa ce s-a urcat baut și drogat la volan și a provocat un accident in care a fost ranit grav un barbat.Culița Sterp a fost…

Judecatoria Cluj-Napoca i-a admis cantarețului de manele Culița Sterp cererea de a parasi Romania pentru un concert in Spania, informeaza clujust.ro.