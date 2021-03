Vești proaste pentru clujeni. Centralele pe apartament NU vor mai fi permise

Boc a declarat ca nu intenționeaza sa desfințeze actualele centrale pe apartament, însa noile blocuri vor avea doar centrale de bloc.

&"Am discutat sa nu mai fie aprobate centralele termice pa apartament și încercam sa facem o Hotarâre în Consiliul Local. Pâna când vom avea toate actele gata, noi vom impoune la toate construcțiile de blocuri realizate acum sa faca centrale de bloc. Vrem astfel sa fim mai prietenoși cu mediul. Toate susținerile europene vin pentru acest tip de energie verde,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

