- O masura privind masinile mai vechi de 15 ani va exista probabil in cel mai scurt timp, in conditiile in care inclusiv Comisia Europeana ne forteaza sa luam masuri pentru reducerea varstei parcului auto, a declarat, marti, ministrul Mediului, Tanczos Barna. „Inclusiv Comisia Europeana ne forteaza sa…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dimineața, la un depozit de deseuri plastice reciclabile din Salonta. Doua hale au fost cuprinse de flacari, zona fiind acoperita de un fum negru și dens. Incendiul de amploare s-a produs la depozitul de deseuri de plastic reciclabile de pe strada Ghestului, din…

- Incepand cu data de 1 iulie 2021, in Romania vor intra in vigoare noi masuri de relaxare, aplicate in special persoanelor care s-au imunizat impotriva COVID-19. Nunțile vor putea fi organizate cu 300 de invitați, iar la concerte vor putea participa 2.500 de persoane. Comitetul Național pentru Situații…

- PSD anunta ca saptamana viitoare va depune in Parlament un proiect de lege pentru cresterea imediata a alocatiilor la nivelul stabilit prin lege inca din ianuarie 2020. Asta dupa decizia Guvernului de a amana cea de a doua transa de majorare a alocatiilor copiilor, prevazuta pentru 1 iulie. “Conform…

- Premierul Florin Citu a anunțat, vineri, ca salariul mediu nominal crește semnificativ, la fel ca și puterea de cumparare a romanilor. “Vești excelente pentru toți romanii! Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…

- Doua luni concediu de odihna platit, pana la 10 zile de invoiri, pe an, platite, 30 de zile de concedii pentru studiu, la care se adauga sarbatorile legale, toate se acorda unor bugetari printr-un act normativ pregatit de Guvern. Proiectul de hotarare aflat pe masa Guvernului pentru ședința din 13 mai…

- Rata de infectare in Capitala a scazut marti sub 1,5 la mia de locuitori, iar joi Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ar putea decide noi masuri de relaxare, daca trendul se mentine descendent. Conform datelor DSP Bucuresti, marti, rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala…