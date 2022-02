Stiri pe aceeasi tema

- Vom mai avea avea creșteri ale noilor infectari Covid, dar nivelul nu va fi accelerat, spune Adriana Pistol. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii nu exclude ipoteza potrivit careia Romania va sari de 50.000 de noi infectari. Intrebata daca trebuie sa ne așteptam la o stagnare a numarului de cazuri…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anunțat ca a fost prelungit termenul prin care formularul poate fi completat, din dorința de a elimina birocrația, potrivit Mediafax.„Daca pana acum aveam 24 de ore sa completam acest formular, am extins aceasta perioada la 72 de ore inaintea…

- Perioada de completare a formularului digital care trebuie prezentat la intrarea in Romania a fost extinsa de la 24 de ore la 72 de ore anterioare prezentarii. Modificarea a fost operata printr-o ordonanța de urgența adoptata joi. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anunțat…

- Noi vești pentru romani! Termenul in care poate fi completat formularul PLF a fost extins, iar amenda minima a fost redusa. Cat trebuie sa plateasca oamenii pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania? Ministerul Sanatații vine cu ultimele detalii despre aceste situații. “Vorbim…

- Peste 200 de persoane care au fost amendate de Directia de Sanatate Publica Botosani pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) au contestat in instanta procesele verbale de constatare a contraventiilor, a declarat presedintele Tribunalului Botosani, judecatorul Mihaela Ungureanu.…

- Perioada de carantina pentru cei care vin din zonele roșii și pentru contacții persoanelor confirmate cu COVID se reduce la 5 zile pentru vaccinați și 10 pentru nevaccinați. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea nr. 2 din 07.01.2022, privind procedura de aprobare a…

- Valul cinci al pandemiei de COVID ar putea fi mai scurt decat precedentele, insa am putea depasi un milion de infectari in aceasta perioada, potrivit secretarului de stat in ministerul Sanatatii, Adriana Pistol, citata de News.ro . ”Minim doua luni va dura”, este de parere șefa INSP. Intrebata vineri…

- “Formularul digital de intrare in Romania va putea fi completat doar electronic din aplicatia PLF.gov.ro, dezvoltata de STS, pe baza cerintelor operationale stabilite de autoritatile medicale. Aplicatia PLF.gov.ro va deveni operationala incepand de duminica, 19 decembrie, astfel incat cei care vor intra…