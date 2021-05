Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a facut joi, dupa sedinta de Guvern, o serie de precizari privind cerintele Comisiei Europene cu privire la reforme, vorbind in special despre „reducerea pensiilor speciale” si „indexarea pensiilor”.

- Ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria este prematura, se arata intr-un raport al Comisiei pentru afaceri europene din Senatul francez, citeaza news.ro. „Din punctul de vedere al Frantei, MCV trebuie mentinut, dat fiind ca obiectivele de referinta stabilite…

- Premierul Florin Citu afirma ca Romania este in proces de selectie la nivel european pentru partea de productie a vaccinurilor anti-SARS-CoV-2, iar una dintre companiile din tara noastra "va fi evaluata de grupul operativ al Comisiei Europene pentru etapa de dezvoltare a vaccinurilor impotriva COVID-19".…

- Guvernul si o majoritate a partidelor parlamentare din Danemarca au convenit crearea unei echipe operative care va investiga modul de repatriere a minorilor danezi aflati in tabere de refugiati din nord-estul Siriei, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Copenhaga, potrivit dpa, citata de AGERPRES.…

- Premierul Florin Citu afirma ca, in cursul zilei de joi, a discutat in detaliu cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, despre Mecanismul privind Statul de Drept si Raportul pentru Romania, iar CE sustine eliminarea MCV la finalul acestui an. "Vesti bune pentru Romania! Comisia…

- „Vrem ca proiectul interizcerii cumularii pensiei cu salariu, la stat, sa fie constituțional și sa nu creeze distorsiuni in economie. Proiectul a izvorit din tendița care exista in sistemul public, ca atunci cand ești pensionat, a doua zi sa te angajezi, din nou, la stat. Le dam posibilitatea celor…

- Senator Danut Bica: “PNL a fost singura forța politica care a votat impotriva introducerii pensiilor speciale”. Pensiile speciale pentru parlamentari au fost anulate! Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care au fost eliminate pensiile speciale ale senatorilor și deputaților, adoptata…