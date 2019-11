Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, autoritatile au verificat stadiul lucrarilor de realizare a Magistralei 5 de metrou. In acest context, a fost anunta si data aproximativa in care va putea fi dat in folosinta metroul din Drumul Taberei.

- Bucureștenii din cartierul Drumul Taberei vor putea circula cu metroul incepand cu a doua jumatate a anului 2020. Este promisiunea facuta de premierul Ludovic Orban, care a vizitat, vineri, Magistrala 5 Eroilor – Drumul Taberei. Ludovic Orban: „Metroul poate fi dat in folosinta anul viitor, aproximativ…

- Magistrala 5 de metrou poate fi data in folosinta anul viitor, aproximativ in luna iunie, iar constructorii au toate conditiile pentru a finaliza lucrarile in termenele convenite, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban, dupa o vizita pe santierul...

- Magistrala 5 de metrou poate fi data in folosinta anul viitor, aproximativ in luna iunie, iar constructorii au toate conditiile pentru a finaliza lucrarile in termenele convenite, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban, dupa o vizita pe santierul acestui obiectiv de investitii. "Conform…

- Premierul Ludovic Orban a verificat, vineri dimineața, stadiul lucrarilor la Magistrala 5 de Metrou, Secțiunea Raul Doamnei-Eroilor. Premierul a fost insoțit de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și șeful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.

- Ministrul propus pentru Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Lucian Bode a declarat miercuri, in cadrul audierilor din Parlament, ca isi va asuma proiectele aflate in desfasurare si continuarea investitiilor in limita programului de guvernare de un an de zile."Principiul…

- Europarlamentarul PLUS Dragoș Tudorache a afirmat, marți, ca Bulgaria a fost scoasa de sub incidența MCV, in timp ce pentru Romania acest Mecanism este inca menținut. Anunțul vine inainte de publicarea raportului de catre Comisia Europeana.„Bulgaria scapa de MCV. Romania, nu. Acesta e rezultatul…

- Anul si promisiunea pentru metroul din Drumul Taberei. Desi ministrul Transporturilor inca spera ca in trei luni sa inaugureze magistrala, muncitorii din teren par sa il contrazica. Pe langa finisaje si lucrarile de suprafata, nici sistemul de automatizare, care va face posibila circulatia…