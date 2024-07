Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, marti, cererea fratilor Andrew și Tristan Tate de a li se permite sa paraseasca Romania pentru a putea calatori in Uniunea Europeana, decizia instantei fiind definitiva. Avocatul Eugen Vidineac, aparatorul celor doi frati Tate, acuzati de constituire a unui grup infractional…

- Tribunalul București a decis vineri sa mențina masura preventiva a controlului judiciar pentru Andrew și Tristan Tate, insa le-a permis acestora sa paraseasca Romania. Magistrații Tribunalului București au luat o decizie favorabila in cazul lui Andrew și Tristan Tate, eliminand restricțiile privind…

- Purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Central, Anamaria Revnic Calugarita, precizeaza, in urma anuntului REPER potrivit caruia magistratii ar fi decis renumararea voturilor pentru alegerile europarlamentare in mai multe sectii de vot, ca instanta a obligat, de fapt, BEC la solutionarea cererilor…

- Foto – antena3.ro Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, joi, recursul in casatie formulat de Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani de inchisoare dupa ce a provocat un accident rutier in urma caruia un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata, iar dosarul va fi trimis pentru rejudecare la Curtea…

- Miruna Pascu, mama lui Vlad Matei Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in accidentul de la 2 Mai, a scapat de controlul judiciar. Curtea de Apel București a menținut astfel decizia Tribunalului București din 4 iunie.

- In cadrul perchezițiilor, polițiștii au ridicat probe și documente cu aviz pozitiv pentru deciziile de pensionare pe caz de boala din ultimii doi ani din randul polițiștilor, potrivit Realitatea Plus.Printre dosare este și cel al lui Cristian Perșinaru. Acesta a fost sancționat anterior de șeful Poliției…

- Tribunalul Bucuresti a dispus, vineri, inceperea procesului in dosarul in care fratii Andrew si Tristan Tate sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane in forma continuata si viol in forma continuata, judecatorul de camera preliminara constatand legalitatea rechizitoriului…