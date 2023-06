Vești proaste pentru amatorii de vacanțe: tarifele camerelor de hotel din SUA şi Europa ar putea să continue să crească Tarifele pentru camerele de hotel din SUA si Europa sunt in crestere, si ar putea sa se scumpeasca si mai mult, pentru ca oferta nu a reusit sa tina pasul cu cererea, apreciaza directorii din industrie intervievati de Reuters. Pe piata din SUA, oferta de camere de hotel abia a crescut, in conditiile in care inasprirea conditiilor de creditare de catre bancile regionale a ingreunat munca dezvoltatorilor care vor sa isi asigure finantare, chiar daca cererea de calatorii a crescut dupa pandemia de COVID-19. Aceasta situatie ajuta la mentinerea unor preturi ridicate, la care potrivit directorilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

