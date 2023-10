Veşti proaste pentru aceşti şoferi. Vor trebuie să plătească o taxă ca să-şi scoată maşina pe drumuri Autoritatile statului au pus ochii pe acesti soferi. Nu-i mai scutesc de la plata unei taxe. I-au anuntat ca, din 16 octombrie, vor trebuie sa achite si ei. CNAIR a transmis ca șoferii de mașini istorice vor avea obligația de a achita o noua taxa. Este vorba despre tariful de utilizare și trecere pe rețeaua […] The post Vesti proaste pentru acesti soferi. Vor trebuie sa plateasca o taxa ca sa-si scoata masina pe drumuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

