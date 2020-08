Stiri pe aceeasi tema

- O tulpina de coronavirus de 10 ori mai contagioasa fața de cea cunoscuta actual a fost descoperita in Asia de Sud-Est. Potrivit Bloomberg, tulpina care a fost botezata DG14G, face virusul de 10 ori mai contagios. Tulpina a fost descoperita in Malaysia, unde a fost detectat un focar de 45 de pacienți…

- Regulamentul Uniunii Europene (UE) nr. 1055/2020 se va aplica din februarie 2022 si va modifica o serie de acte normative europene in domeniul transportului rutier, printre care și Reg. nr. 1071/2009, conform Avocatnet.ro. Firmele romanesti care fac atat transport de marfa, cat si transport…

- La Spitalul „Victor Babes” din Timisoara a inceput tratamentul cu Remdesivir, primit de la Comisia Europeana. Antiviralul da mari sperante pacientilor cu forme severe de coronavirus, insa cele 35 de doze care au ajuns la Timisoara sunt suficiente doar pentru 7 bolnavi, relateaza Mediafax.Citește…

- Ministerul de Externe informeaza asupra faptului ca 2 turiști romani au fost depistați cu noul coronavirus, in Grecia. Cei doi au fost plasați in carantina, in cadrul unor hoteluri special amenajate. De asemenea, punctul de trecere a frontierei de la Kulata-Promachonas este foarte aglomerat și se…

- Managerul Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel, spune ca virusul SARS-CoV-2 nu va iesi „prea curand” din circulatie, din cauza numarului mare de mutatii pe care a inceput sa si-l dezvolte. „Acest virus SARS-CoV-2 nu are de gand sa iasa prea curand din circulatie…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, doua avertizari Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabile pana duminica seara in peste jumatate din tara. Conform prognozei de specialitate, prima avertizare Cod galben va fi in vigoare pe parcursul zilei de vineri,…

- Ipoteza sumbra: a aparut a doua tulpina de coronavirus, in Romania. Șase persoane au reinfectate, la Sibiu. Toți aveau anticorpi pentru COVID-19 in organism in momentul in care au fost expuși, din nou, virusului. Medicii sunt alarmați de degradarea starii de sanatate a unuia dintre pacienți, o femeie…

- Romania nu indeplineste in prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, respectiv cele legate de stabilitatea preturilor, soliditatea finantelor publice, stabilitatea cursului de schimb si convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung, se arata in…