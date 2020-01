Orele suplimentare, munca in weekend sau in zilele libere legale se vor compensa in continuare cu timp liber și nu cu bani. Excepțiile de la regula sunt anumiți bugetari, precum personalul cu statut special care are atribuții pentru desfașurarea activitaților deosebite cu caracter operativ sau neprevazut in domeniul ordinii și siguranței publice. Aceștia vor putea fi recompensați cu sporuri salariale in cazul in care nu-și pot lua libere.



