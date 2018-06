Vesti proaste! Inevitabilul s-a produs. Palatul Buckingham a facut anuntul trist

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a lipsit de la un eveniment, ceea ce a facut ca intreaga națiune sa se ingrijoreze, mai ales ca Palatul Buckingham a transmis ca monarhul nu se simte bine. De menționat ca se intampla foarte rar ca Regina sa lipseasca de la evenimente importante.

- In urma cu o saptamana, Zara si Mike Tindall au devenit parinti pentru a doua oara. Anuntul a fost facut de Palatul Buckingham, printr-un comunicat oficial. Nepoata Reginei Elisabeta a nascut tot o fetita, in comunicatul emis de familia regala anuntandu-se ca numele copilului va fi anuntat in curand.…

- RATB a anuntat ca licitatia pentru dotarea tramvaielor cu aer conditionat va fi reluata, pentru ca au fost depuse oferte neconforme. Pe de alta parte, Regia va dota inca 150 de autobuze si 100 de treleibuze cu instalatii de aer conditionat.

- Angelina Jolie a fost somata de judecatorul care se ocupa de cazul ei de divorț sa ii permita lui Brad Pitt sa stea mai mult cu copiii lor, in caz contrar, actrița americana riscand sa piarda custodia fizica a acestora, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Brad Pitt și Angelina Jolie s-au separat…

- Monarhul in varsta de 92 de ani a trecut cu succes prin operatia de cataracta in luna mai. In ultimele saptamani, regina a fost vazuta purtand ochelari de soare la mai multe evenimente la care a luat parte, printre acestea numarandu-se cursa expozitia ecvestra Royal Windsor Horse Show si la…

- Nu se va mai circula pe Popa Șapca pana la finalizarea lucrarilor! Anuntul a fost facut astazi de primarul Nicolae Robu. Astfel, incepand de luni, 30 aprilie, șoferii vor fi nevoiți sa ocoleasca strada Popa Șapca, si sa foloseasca rute alternative. “De luni dimineața va fi inchis traficul pe Popa Șapca.…

- Mini-vacanța de 1 mai ii aduce pe foarte mulți romani pe litoralul din țara noastra. Dar, deși vremea se anunța frumoasa, sfarșitul de saptamana prelungit vine și cu anumite probleme. Pentru cei care sperau sa iși poata cumpara un bilet de tren pentru vineri sau pentru sambata vor primi o veste proasta.

- Starea de sanatate a Ionelei Prodan este tot mai precara, susțin surse din interiorul spitalului. Deși parea ca și-a revenit și ca raspunde la tratament, mama Anamariei Prodan este in continuare in stare grava. Starea de sanatate a Ionelei Prodan s-a inrautatit in ultimele zile. Daca familia era optimista…