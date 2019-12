Veşti proaste înainte de Sărbători, se anunţă concedieri colective Purtatorul de cuvant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Olt, Elena Iordache, a declarat ca au fost depuse notificari privind concedieri colective in aceasta luna din partea unei fabrici de imbracaminte din Slatina, o firma din Balș care fabrica autovehicule de transport rutier și o firma de confecții textile din Caracal. Salariatii care vor fi concediati in 2020 ar putea primi 3 luni de somaj in plus "Ar urma sa fie disponibilizati in total 354 de angajati. Luna viitoare vom sti exact cate persoane au fost afectate de disponibilizari colective, deoarece… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

