- Datoria publica a Romaniei a scazut ca procent in PIB, dar a crescut nominal in fiecare an. Dupa saltul din 2009 cand ne-am imprumutat aproape 20 miliarde euro de la FMI, Banca Mondiala si UE, care a dus la dublarea datoriei publice externe, tara noastra a returnat mai mult de trei sferturi din imprumut,…

- Banii din pilonul II sunt bani privați, și nu bani publici, iar legea permite ca acei bani sa fie lasați moștenire, a declarat Radu Craciun, membru in Consiliul director al administratorilor fondurilor de pensii private. Banii statului nu pot fi lasați moștenire nimanui. „In cazul in care contributorul…

- Datoria publica a Romaniei a crescut in 2017 cu 5,5 miliarde de euro, iar coalitia actioneaza dupa principiul “dupa noi, potopul”, a scris pe Faceook liderul PNL, Ludovic Orban. El ii acuza pe cei de la PSD și ALDE ca fura și viitorul. ”Ne pun in carca noua si copiilor nostri aceasta povara, care va…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Datoria publica externa a Romaniei a crescut cu peste 1,2 miliarde euro și a ajuns in prezent la 33,53 miliarde de euro, potrivit ultimelor date facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor facute publice marți de BNR , la finalul anului 2016, datoria publica externa a Romaniei…

- Datele Bancii Naționale a Romaniei arata ca la finalul anului 2016, datoria publica a Romaniei a fost de 32,3 miliarde euro, in crestere cu 629 milioane euro fata de finalul lui 2015. Datele bancii centrale arata ca in perioada ianuarie – decembrie 2017, datoria externa totala a crescut cu 1,044 miliarde…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- Datele Eurostat releva ca datoria publica a Romaniei a crescut, intr-un an, in T3 2017, fata de T3 2016 cu 25,4 miliarde de lei (5,5 mld. euro), dar s-a redus ca pondere in PIB fata de perioada de referinta, cu 0,6 puncte procentuale. Romania a avut, la finalul trimestrului al treilea din 2017, o datorie…