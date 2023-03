Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, sambata seara, ca potrivit datelor preliminare, trei cetateni romani sunt implicati in accidentul grav care a avut loc pe autostrada M1 din Ungaria, unul dintre ei fiind grav ranit.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, sambata seara, ca potrivit datelor preliminare, trei cetateni romani sunt implicati in accidentul grav care a avut loc pe autostrada M1 din Ungaria, unul dintre ei fiind grav ranit.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța faptul ca trei romani au fost implicați in accidentul de pe autostrada M1 din Ungaria. Unul dintre romani este grav ranit și a fost transportat la un spital din zona. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar produs in Grecia in noaptea de 28 februarie spre 1 martie, a anuntat sambata Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- In aceasta dimineața, trei romani au decedat, dupa ce autocarul cu care calatoreau s-a rasturnat in Slovenia. Ministerul de Externe anunța ca o echipa consulara a fost trimisa de urgența la locul accidentului. Accidentul a avut loc la ora 5:00, ora locala, (ora 6:00, ora Romaniei), pe o autostrada din…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a raspuns recent, in data de 19 ianuarie 2023, unei intrebari din data de 27 octombrie 2022 adresata de catre Dan Tanasa, deputat AUR de Mureș, avand ca obiect "Autostrada A3 – Tronsonul Targu Mureș – Brașov". Rezumativ, sectorul…

- Directorul politic din cabinetul Viktor Orban susține ca presa de la Budapesta este controlata in proporție de 50% de stat, afirmand ca „cine domina mass-media dintr-o anumita țara, domina gandirea acelei țari, iar prin asta, și țara in sine", conform publicației hirado.hu. Citește articolul complet…

- Ungaria a reusit, pe ultima suta de metri, sa ajunga la un acord cu Bruxelles-ul pentru a-i fi deblocate miliarde de euro din fondurile UE pentru anul viitor, ceea ce o va ajuta sa evite o devalorizare severa a monedei nationale si a obligatiunilor sale, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.…