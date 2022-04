Stiri pe aceeasi tema

Rusia continua sa atace civili ucraineni și se concentreaza asupra Donbas, Mariupol și Mykolaiv, potrivit serviciilor de informații militare britanice. Totodata, Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor de lupta din Ucraina, instaland un nou gen

In ziua 45 a invaziei Ucraina cere mai multe arme și sancțiuni mai aspre. Solicitarea vine dupa ce armata rusa a atacat gara din Kramatorsk. Au fost ucise peste 50 de persoane, dintre care cinci copii. In Odesa a fost declarata stare de asediu. In același timp, dupa retragerea forțelor ruse din nordul…

Un oficial occidental a confirmat ca Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor sale din Ucraina, generalul care se afla acum la conducere avand o experiența vasta in Siria, scrie BBC, potrivit mediafax.

Rusia continua pregatirile pentru o ofensiva in estul Ucrainei si asediul orasului-port strategic Mariupol de la Marea Azov, arata Statul Major al armatei ucrainene intr-un nou raport cu privire la situatia de pe front, potrivit EFE.

Membrii Consiliul de Securitate al ONU s-au intalnit astazi pentru a discuta situația din Ucraina. Reprezentantul Permanent al Rusiei, Vasili Nebenzia, a susținut in cadrul acestei intalniri ca scopul agresiunii militare a Rusiei in Ucraina este "aducerea

Razboiul din Ucraina va produce un șoc asupra ofertelor globale și costurilor alimentelor. Noile detalii foarte triste vin din partea șefului uneia dintre cele mai mari companii de ingrașaminte din lume. Aceasta opereaza in peste 60 de țari și cumpara cantitați considerabile in special din Rusia. „Lucrurile…

Serviciile militare britanice de informatii au anuntat duminica aceasta ca fortele ruse vizeaza zonele populate din Ucraina, dar si ca forta de rezistenta ucraineana a incetinit inaintarea rusa, transmite Reuters, conform Agerpres. Rusia „a raspuns prin vizarea zonelor populate in mai multe locuri,…