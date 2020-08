Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International al Crucii Rosii a anuntat, marti, ca in primele sase luni ale pandemiei de coronavirus s-au inregistrat peste 600 de cazuri de violenta, hartuire si stigmatizare la adresa personalului medical, pacientilor si infrastructurii medicale.

- Nelu Tataru sustine ca pot fi multe previziuni, in contextul in care cetatenii nu respecta regulile impuse de autoritati. De asemenea, acesta a mentionat ca in acest moment considera ca fiecare cetatean are un cunoscut care a fost sau este infectat. Citeste si: Prognoza ingrijoratoare privind…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), reunita sambata la Geneva, a avertizat ca pandemia de coronavirus va fi "foarte lunga", scrie AFP, conform news.ro.Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara ca sa reevalueze pandemia", a subliniat ca durata sa va fi cu…

- Marius Bilașco a confirmat ca în continuare Dan Petrescu este bolnav de Covid-19 și se afla internat într-un spital din Cluj-Napoca pentru a se recupera. „Nu ne-am antrenat zece zile. Acesti baieti sunt, din punctul meu…

- Primaria Constanta a anuntat ca restrictioneaza total activitatile cu publicul dupa aparitia unor cazuri de Covid-19 in randul functionarilor publici din cadrul institutiei, precizand ca actiunile de dezinfectie vor fi facute dimineata si seara cu substante avizate de Ministerul Sanatatii, anunța…

- Dr. Virgil Musta, medicul din Timișoara care a reușit cele mai multe vindecari la pacienți cu Covid-19, spune ca sunt voci care acționeaza impotriva intereselor populației și care demobilizeaza de la respectarea regulilor. „In ultimele zile numarul de cazuri a crescut de la o suta și ceva pe zi, pana…

- Autoritatile din Coreea de Sud au avertizat ca ar putea reimpune masuri stricte privind distantarea sociala dupa ce in tara a fost inregistrata o crestere a numarului de contaminari cu noul coronavirus, potrivit news.ro.Joi, au fost raportate 79 de noi cazuri, cel mai mare numar inregistrat…

- Coreea de Sud a inreigistrat astazi cel mai mare numar de cazuri de infecție cu COVID-19 din ultima luna și jumatate. Cele 40 de cazuri noi inregistarte intr-o singura zi, cel mai mare numar din...