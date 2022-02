Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Desire Segbe Azankpo (28 de ani) are probleme medicale și va rata urmatoarele meciuri ale lui Dinamo. La Saftica se muncește de zor, ca și pana acum, dar echipa ramane in continuare intr-un singur atacant, Mirko Ivanovski, revenit dupa suspendare. ...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- International roman Ianis Hagi a suferit o accidentare grava la genunchi intr-un meci disputat de echipa sa, Glasgow Rangers, si nu va mai juca pana la finalul acestui sezon. Mijlocasul s-a accidentat in partida cu Stirling Albion, din turul 4 al Cupei Scotiei, si a parasit terenul schiopatand, fiind…

- Antrenorul echipei Glasgow Rangers, Giovanni van Bronckhorst, a anuntat, marti, ca atacantul Ianis Hagi nu va mai juca in acest sezon, dupa ce a fost operat la genunchi, informeaza presa scotiana, informeaza News.ro. "Ianis avea nevoie de o operatie. A facut-o ieri si, din pacate, ne va lipsi…

- Ianis Hagi (23 de ani) a suferit o ruptura a ligamentelor și va rata restul sezonului. Giovanni van Bronckhorst, antrenorul lui Rangers, a confirmat informația. Ianis Hagi s-a accidentat vineri seara, in confruntarea pe care Rangers a avut-o in fața celor de la Stirling Albion, in Cupa Scoției, 4-0.…

- ​Federico Chiesa, internationalul italian al echipei Juventus, a suferit o ruptura de ligament încrucisat la genunchiul stâng în timpul meciului cu AS Roma si va fi operat în curând, a anuntat clubul torinez."La meciul cu AS Roma, Federico Chiesa a suferit…

- Vești de ultima ora pentru romani. Incepand cu 8 ianuarie, sambata, noi reguli intra in vigoare. Starea de alerta a fost prelungita. Ordinul ministrilor Sanatatii si Afacerilor Interne privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie in aer liber, pe durata starii de alerta, a fost publicat…

- Jucator esențial pentru Laurențiu Reghecampf, Lyes Houri (25 de ani) a suferit o leziune musculara la antrenament. Gaman, la randu-i, e incert și pentru meciul de sambata, de la Voluntari. Imprumutat in septembrie, de la MOL Fehervar, francezul a devenit un jucator important pentru Universitatea Craiova,…