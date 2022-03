Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a acuzat vineri Ucraina ca incearca sa tergiverseze negocierile de pace, afirmand ca delegatia Rusiei isi arata disponibilitatea de a lucra mai rapid decat partea ucraineana, ale carei solicitari sunt ‘nerealiste’, relateaza Reuters si AFP. ‘S-a notat ca regimul de la Kiev cauta prin toate…

- Negocierile ruso-ucrainene continua online joi, la trei saptamani de la lansarea atacului Rusiei asupra Ucrainei, a anuntat Kremlinul, care a calificat insa drept in general ”incorecte” informatiile despre un plan de pace publicate in ziua precedenta de Financial Times, relateaza agentiile DPA si EFE.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis joi ca mulți oameni din Rusia se comporta ca niște "tradatori" și a aratat cu degetul spre cei care iși dau demisia și parasesc țara, transmite Reuters."In astfel de vremuri dificile… mulți oameni iși arata adevarata fața. Foarte mulți oameni…

- Kremlinul a declarat marti ca, daca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar da ordin trupelor tarii sale sa depuna armele, „nu ar mai exista victime” in Ucraina. El poate da ordin ca armele sa fie depuse, atunci nu vor mai fi victime”, a declarat marți purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- O delegație rusa a sosit in Belarus pentru a purta discuții cu Ucraina, a anunțat duminica un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de agenția de presa Ifax, preluata de Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca delegația rusa include oficiali de la ministerele de Externe și al Apararii și de la biroul…

- Kremlinul a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei vor cauza probleme Moscovei, dar ca aceste probleme vor fi rezolvate. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilele masuri punitive impotriva președintelui Vladimir Putin și a mai spus…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este „dispus sa negocieze". Criza din Ucraina este doar o mica parte a preocuparilor mai cuprinzatoare de securitate ale Rusiei, a adaugat el. „In primul rand, presedintele Putin a solicitat intotdeauna…

