Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege privind desfasurarea evenimentelor cultural-artistice in contextul epidemiei de COVID-19 interzice organizarea concertelor si festivalurilor cu peste 1.000 de participanti in Romania. Proiectul este in dezbatere pe site-ul Ministerului Culturii. Astfel, Ministerul Culturii raspunde…

- In contextul generat de pandemia de COVID-19, Ministerul Culturii a anuntat ca supune dezbaterii publice un proiect de lege care prevede interzicerea, pana in data 31 august 2020, a organizarii evenimentelor, festivalurilor si manifestarilor culturale, artistice la care sunt prezenti peste 1.000 de…

- Organizarea de evenimente, festivaluri și manifestari culturale sau artistice cu peste 1.000 de participanți simultan ar putea fi interzisa pana la 31 august, conform unui proiect de lege inițiat de Ministerul Culturii. ”Pana la data 31 august 2020, este interzisa organizarea evenimentelor, festivalurilor…

- Ministerul Culturii raspunde astfel problemelor semnalate de organizatorii de evenimente artistice sau culturale din Romania, care erau blocati in lipsa unei decizii luate de autoritatile administratiei publice.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi la sediul MAI ca Romania are la aceasta ora inca 13.524 de locuri de carantina instituționalizata pentru romanii care vin in țara. El le-a transmis celor din Diaspora sa nu incerce sa vina in țara cu gandul ca vor sta in izolare la domiciliu, pentru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a transmis un mesaj romanilor care-si doresc sa-si faca vacanta in acest an in strainatate, dupa ridicarea starii de urgenta. Invitat la postul public de televiziune, Raed Arafat a explicat ca situatia calatoriilor in afara Romaniei pe parcursul…

- Pandemia de coronavirus se va resimți drastic in Romania, in perioada urmatoare, iar majorarea pensiilor și dublarea alocațiilor, care erau programate pentru a doua parte a anului, vor fi amanate.

- Consiliul National al Audiovizualului a aprobat, luni, doua spoturi de informare pe problematica coronavirus, adaptate fazei in care se afla in prezent Romania, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situatii de Urgenta si a Ministerului Culturii. CNA a analizat…