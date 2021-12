Vești proaste de la meteorologi! Cum va fi vremea de Crăciun, Revelion și primele zile din 2022 Meteorologii anunța temperaturi din ce in ce mai scazute pentru ultimele zile de an și primele din 2022. Sansele sa ploua sunt reduse la inceput de an. Meteorologii au emis vineri prognoza pentru perioada 13 decembrie - 10 ianuarie. Saptamana 13 – 20 decembrie Cu excepția regiunilor vestice, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, mai ales in nord-est. Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile centrale și nord-estice, dar și deficitar in cele vestice și sud-vestice, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

