- Managerii din Romania preconizeaza, pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020, o crestere moderata a preturilor in industria prelucratoare si constructii, dar si o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii, arata datele transmise marti de Institutul National…

- Institutul National de Statistica (INS) a anuntat, vineri, ca a revizuit in sus, de la 4,1% la 4,4%, cresterea economiei romanesti din 2018.In aprilie, INS a confirmat datele provizorii publicate in februarie, referitoare la avansul de 4,1% al Produsului Intern Brut (PIB), serie bruta, in…

- Natalitatea in scadere, mortalitatea in crestere si exodul masiv lasa Romania fara locuitori. Este un portret dur, realmente ingrijorator, confirmat de cifre oficiale, publicate de Institutul National de Statistica (INS).

- Nationala Romaniei a coborat opt locuri fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 37-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA) pe noiembrie, dat publicitatii joi.Tricolorii au pierdut in aceasta luna meciurile decisive cu Suedia (0-2 acasa) si Spania (0-5 in deplasare), din preliminariile…

- Rata somajului a crescut in septembrie la 3,9%, date ajustate sezonier, cu 0,1 puncte procentuale (p.p.) mai mult fata de luna precedenta, arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).In august, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost 3,8%, potrivit datelor…

- ZILE LIBERE 2019. Vesti proaste pentru romani. Vezi ce se intampla cu minivacanta din noiembrie Avand in vedere ca anul acesta, zilele de 30 noiembrie (Sfantul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Naționala a Romania), declarate zile libere și figurand ca atare in Codul Muncii, pica in weekend, de ele vor beneficia…