Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un raport detaliat privind prognoza meteo pentru intervalul 14-22 iulie 2024, avertizand asupra unui val de caldura intens care va afecta intreaga țara. In aceasta perioada, se așteapta temperaturi extrem de ridicate, disconfort termic accentuat și fenomene meteo specifice instabilitații atmosferice. Abia la finalul saptamanii viitoare sunt speranțe […] The post Vești proaste de la ANM: canicula persista. Ploi, poate in week-end appeared first on Puterea.ro .