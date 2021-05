Stiri pe aceeasi tema

- Inflația in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existența unui apetit ridicat de consum. Cererea este in creștere, existand lichiditați semnificative in piața, aspect care…

- BNR a revizuit in sens ascendent rata anuala a inflatiei, estimand 4,1% in decembrie, cu 0,7 puncte peste prognoza din martie: „rata anuala a inflatiei se va inscrie pe o traiectorie pronuntat ascendenta in lunile urmatoare”. Rata anuala a inflatiei se va inscrie pe o traiectorie pronuntat…

- Parma a retrogradat in Serie B, insa Giovanni Becali crede ca extremele Dennis Man și Valentin Mihaila (21 de ani) ar putea continua la formația lui Roberto D'Aversa. Agentul celor doi jucatori crede ca Man și Mihaila nu vor avea de suferit daca vor juca in a doua liga din Italia „Cei doi au contract…

- Ministerul italian al Sanatatii a prelungit luni pana pe 30 aprilie obligativitatea unui test de COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii in Italia, plus o carantina de cinci zile pentru oricine soseste in aceasta tara venind dinspre orice alta tara din UE, iar la finalul acestei…

- Romania urmeaza sa elaboreze in perioada urmatoare o strategie nationala privind producerea energiei din hidrogen, aceasta fiind una dintre tehnologiile pe care se axeaza Uniunea Europeana din ce in ce mai mult pentru viitor, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, la o conferinta…

- Tulpina britanica a coronavirusului și-a facut prezența in marile orașe din Romania. Conform reultatelor unui studiu, din 90 de probe care au fost analizate, 45 conțineau tulpina originara din Marea Britanie, iar in cinci saptamani aceasta se va extinde la nivel național. Vești proaste pentru romani…