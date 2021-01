Vești proaste! BioNTech avertizează că imunizarea în Uniunea Europeană ar putea fi perturbată Compania germana BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu Pfizer primul vaccin impotriva coronavirusului omologat in UE, a avertizat ca e posibil ca imunizarea in UE sa fie perturbata de apariția unor goluri in stoc pana ce alte vaccinuri vor fi aprobate. BioNTech lucreaza cu Pfizer pentru suplimentarea productiei de vaccin. Startup-ul german a condus cursa in vederea obtinerii unui vaccin, dar serul produs a ajuns greu in UE din cauza aprobarii relativ greoaie a lui din partea organismului de reglementare european. Intarzierile au surprins Germania, unde anumite regiuni au fost nevoite sa inchida… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

