Vești proaste. ANM: Iarna se întoarce în România Iarna se intoarce in Romania, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Oscilațiile de temperatura vor avea loc de vineri, 18 februarie. De duminica, vremea se va raci in majoritatea regiunilor, cu precadere in sudul țarii, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 5-12 grade Celsius, potrivit adevarul.ro. Vineri, temperaturile vor fi ușor mai scazute, in special in cursul nopții. Cerul va fi variabil și vor fi ninsori la munte, precipitații mixte in nord și centru și ploi in restul țarii. In zonele joase de relief, vantul va sufla cu 45-55 km/h, spre deosebire de nord și centru,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

