- Noi sanctiuni pentru parcarea pe locurile persoanelor cu handicap, stabilite prin ordonanta de urgenta, se aplica începând din aceasta luna. Amenda minima a crescut de 5 ori, de la 200 de lei, la 1000 de lei.

- COD RUTIER 2018. Daca pana acum amenzile erau cuprinse intre 200 si 1.000 de lei, noua lege prevede ca „parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap constituie contravenție și se sancționeaza cu…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, marți, ca instituția pe care o conduce nu are inca pregatita o taxa auto, deși aceasta ar fi trebuit sa fie gata la jumatatea acestui an. Potrivit ministrului, proiectul pentru o noua taxa de poluare va fi gata pana la sfarșitul acestui an."Nu…

- In data de 24 august va intra in vigoare o noua prevedere legislativa. Daca agentul constatator al contravenției nu scrie pe procesul-verbal și codul numeric personal (CNP) al celui care a incalcat legea, procesul-verbal va fi considerat nul, potrivit unui de act normativ care vizeaza modificarea…

- Medicii ne-ar putea lasa fara permisul de conducere, in cazul in care ei considera ca ne-ar putea transforma in pericol pe sosele. Mai multi demnitari au initiat un proiect de lege in acest sens si asteapta acum votul Camerei Deputatilor.

- Vești proaste pentru șoferi de Rusalii. Politistii rutieri au reținut 526 de permise de conducere în ultimele 24 de ore și au fost retrase 112 certificate de înmatriculare. Se anunța aglomeratie pe drumuri în ultima zi din mini-vacanța de Rusalii.