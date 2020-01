Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia a fost nevoita sa iși anuleze planurile de vacanța. In loc sa plece intr-o calatorie exotica, așa cum obișnuia, aceasta a fost operata de urgența. Luni dimineața, artista a fost surprinsa in fața unei clini private, fiind insoțita de iubitul ei, Edi. Aici, ea a fost supusa unei intervenții…

- Irina Rimes a ajuns de urgența la spital din cauza unei probleme grave de sanatate. Din primele informații, artista a suferit o hemoragie interna și a fost supusa unei intervenții chirurgicale. A fost nevoita sa-si anuleze in ultimul moment concertul de Revelion de la Iasi, dupa de a fost internata…

- Cerul va fi temporar noros și trecator vor fi condiții pentru precipitații slabe mixte, in noaptea de Revelion, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Cei ce petrec Anul Nou in strada trebuie sa știe ca, in cursul nopții de marți spre miercuri (31 decembrie/1 ianuarie), temperatura…

- Doua spitale de copii din București, Marie Curie și Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Dr. Nicolae Robanescu au ramas, timp de trei zile, fara apa calda și caldura, problema fiind remediata vineri. Ministerul Sanatații a trimis o echipa la Marie Curie pentru verificarea situației, conform Mediafax.Spitalul…

- Vești proaste pentru romani! O parte dintre proprietarii de autoturisme vor plati un impozit mai mare deoarece taxele au fost majorate pentru unele categorii de motoare, inmatriculate in București.

- Directorul RADET, Alexandru Burghiu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca bucureștenii vor mai avea de suferit din cauza avariilor, in noul sezon rece. Potrivit lui Burghiu, lucrarile de modernizare a rețelei vor duce insa la o diminuare a avariilor fața de anul trecut.„Este foarte greu de spus…